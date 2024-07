Prefeito de Cuiabá busca soluções após incêndio no Shopping Popular

A Associação do Shopping Popular de Cuiabá oficializou ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o aceite para a instalação temporária de 600 comerciantes na região do Complexo Dom Aquino, sugestão apresentada pelo gestor após o trágico incêndio que deixou em ruínas o maior centro comercial do Centro-Oeste, durante a madrugada de segunda-feira (15).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.