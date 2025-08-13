Prefeito de Cuiabá destaca poder da geração de empregos na ExpoEcos O prefeito Abilio Brunini participou da abertura da ExpoEcos 2025, na terça-feira (12), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá...

O prefeito Abilio Brunini participou da abertura da ExpoEcos 2025, na terça-feira (12), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá e defendeu políticas públicas voltadas à geração de emprego e atração de investimentos privados. Também reforçou que a capital oferece condições para acelerar projetos e reduzir burocracias, citando mudanças nas exigências para construção de supermercados e estabelecimentos comerciais.

