Prefeito de Diamantino e Governador assinam termo de cooperação para a instalação da sede do Corpo de Bombeiros em Diamantino/MT

O prefeito, Chico Mendes, assinou nesta quinta-feira (10.04), o termo de cooperação para a instalação da Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) no município. A assinatura aconteceu no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, junto com o Governador do Estado, Mauro Mendes e prefeitos de mais sete municípios.

