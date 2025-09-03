Prefeito de Diamantino participa da assinatura de concessão de rodovias em Mato Grosso O prefeito, Chico Mendes, participou na segunda-feira (01.09) da solenidade de assinatura de três novos contratos de concessão de rodovias...

O prefeito, Chico Mendes, participou na segunda-feira (01.09) da solenidade de assinatura de três novos contratos de concessão de rodovias estaduais em Mato Grosso. O evento foi realizado no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

