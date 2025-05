Momento MT |Do R7

Prefeito de Diamantino participa do III Congresso Nacional de Gestão Pública em Brasília O município de Diamantino esteve representado no III Congresso Nacional de Gestão Pública, realizado nesta semana em Brasília. O prefeito...

O município de Diamantino esteve representado no III Congresso Nacional de Gestão Pública, realizado nesta semana em Brasília. O prefeito Chico Mendes participou do encontro que reuniu gestores, especialistas e autoridades de diversas regiões do país para discutir os principais desafios e inovações na gestão pública.

Leia Mais em Momento MT: