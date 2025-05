Prefeito de Ipiranga do Norte, Juliano Berticelli (Zoinho), faz história ao participar da Copa HB20 em Interlagos a convite do piloto da nascar, Jorge Martelli O prefeito de Ipiranga do Norte, Juliano Berticelli, fez história ao participar da Copa HB20, um dos eventos mais prestigiados do automobilismo... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 15h35 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h35 ) twitter

O prefeito de Ipiranga do Norte, Juliano Berticelli, fez história ao participar da Copa HB20, um dos eventos mais prestigiados do automobilismo brasileiro, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A convite do piloto mato-grossense da Nascar, Jorge Martelli, Berticelli se tornou o primeiro prefeito de Mato Grosso a participar oficialmente de uma competição automobilística deste porte.

