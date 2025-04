Prefeito de Rondonópolis Cláudio Ferreira anuncia retirada de grades das praças de Rondonópolis: “Vamos restabelecer a lógica” As praças de Rondonópolis deixarão de ter aspecto de prisão. Em comemoração aos 100 primeiros dias de gestão, o prefeito Cláudio Ferreira... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As praças de Rondonópolis deixarão de ter aspecto de prisão. Em comemoração aos 100 primeiros dias de gestão, o prefeito Cláudio Ferreira anunciou neste domingo (13) a retirada das grades que cercam todas as praças públicas do município. “Considero que o cercamento das praças foi um desperdício de recursos públicos e uma inversão de prioridades”, afirmou Cláudio.

Saiba mais sobre essa importante mudança e suas implicações na gestão pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil cumpre mandados contra grupo criminoso que planejou e executou fuga de penitenciária em Várzea Grande

Sinop: Norte Show 2025 quer superar R$ 4 bilhões em negócios

PF prende duas passageiras com droga em cápsulas no aparelho digestivo