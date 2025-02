Prefeito debate desenvolvimento econômico e inovação com empresários na CDL Sorriso O prefeito Alei Fernandes participou, na manhã desta segunda-feira (11), de um café da manhã com empresários na Câmara de Dirigentes...

O prefeito Alei Fernandes participou, na manhã desta segunda-feira (11), de um café da manhã com empresários na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sorriso. A reunião contou também com a presença da titular da Secretaria da Mulher e da Família, Mara Fernandes, e do vereador Gringo do Barreiro, e marcou um momento de diálogo entre o setor produtivo e os poderes Executivo e Legislativo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as propostas discutidas para o desenvolvimento de Sorriso!

Leia Mais em Momento MT: