Prefeito decreta ponto facultativo nesta quinta e sexta-feira

Rondonópolis terá feriado prolongado essa semana. O prefeito Cláudio Ferreira decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas do município nesta quinta e sexta-feira, 19 e 20 de junho, exceto para os serviços essenciais. A determinação foi oficializada pelo decreto 12.774 que já está publicado no Diário Oficial Eletrônico, o Diorondon-e.

