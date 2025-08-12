Prefeito defende a necessidade de ações que promovam educação financeira desde a infância Durante entrevista ao vivo para o episódio 10 do SinopCast, na última sexta-feira (8), o prefeito Roberto Dorner reforçou a importância... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h58 ) twitter

Durante entrevista ao vivo para o episódio 10 do SinopCast, na última sexta-feira (8), o prefeito Roberto Dorner reforçou a importância de promover a educação financeira desde a infância, com o objetivo de educar para um consumo mais consciente na vida adulta e evitar o endividamento. Para o prefeito, trabalhar a temática com crianças e adolescentes é uma forma de prepará-los para o futuro. “Falei recentemente com alguns professores, até da Universidade Federal, durante um encontro que tive com a reitora aqui na Prefeitura sobre a importância de termos pequenas aulas ou conversas especiais com as crianças para a educação financeira. Para que elas conheçam também, além do esporte, do diálogo, essa educação, para que possam crescer conscientes de que de tudo que se ganha é preciso guardar um pouco”, considerou. Saiba mais sobre as iniciativas do prefeito e a importância da educação financeira acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Deputado Avallone participa do lançamento do Movimento Eles por Elas na Câmara de Cuiabá

