Momento MT |Do R7

Prefeito defende inclusão de Sorriso no traçado da Ferrovia de Integração Centro-Oeste O prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, participou na última sexta-feira (27), em Água Boa, da audiência pública promovida pela Assembleia...

O prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, participou na última sexta-feira (27), em Água Boa, da audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para debater os impactos e as oportunidades geradas pela Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico). Durante o encontro, Alei defendeu a alteração do traçado original da ferrovia para incluir o município de Sorriso no percurso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: