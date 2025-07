Prefeito destaca regularização fundiária em palestra na Conferência das Cidades

Momento MT |Do R7

O prefeito Abilio Brunini foi o responsável pela abertura da 7ª Conferência Municipal da Cidade de Cuiabá. O evento, pautado na discussão de políticas urbanas, foi realizado na noite de quinta-feira (17), no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Na palestra, o prefeito reiterou seu compromisso com a regularização fundiária, ressaltando que se trata de um direito constitucional, independente de ideologias políticas.

