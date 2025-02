Prefeito determina auditoria de equipamentos abandonados no CDMIC O prefeito de Cuiabá Abilio Brunini fez uma vistoria, esta semana, no galpão do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de...

O prefeito de Cuiabá Abilio Brunini fez uma vistoria, esta semana, no galpão do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (CDMIC), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e se deparou com uma realidade inaceitável: equipamentos essenciais para o atendimento da população estavam parados há meses, em alguns casos, há anos. Diante do flagrante descaso, Brunini determinou a distribuição imediata dos materiais para as UPAs e UBS que enfrentam dificuldades por falta desses itens. “É um absurdo ver pacientes e profissionais da saúde trabalhando sem o mínimo de estrutura, enquanto aqui estão acumulados equipamentos novos, ainda encaixotados! Cadeiras de rodas, macas, biombos, mesas e até aparelhos odontológicos completos simplesmente esquecidos, enquanto nos postos de saúde e UPAs faltam até onde os pacientes se sentarem”, criticou o prefeito.

Saiba mais sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver essa situação no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: