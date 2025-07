Prefeito determina pagamento de adicional de férias para professores no meio do ano Pela primeira vez, os professores efetivos em sala de aula da rede municipal de ensino vão receber o pagamento do adicional de 1/3... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h37 ) twitter

Pela primeira vez, os professores efetivos em sala de aula da rede municipal de ensino vão receber o pagamento do adicional de 1/3 de férias referente ao período do meio do ano. Com a determinação do prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, o pagamento beneficiará mais de 1 mil servidores, injetando quase R$ 1 milhão na economia local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

