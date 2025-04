Prefeito determina retirada do cercamento das praças e dispara: “decisão equivocada” As praças com aspecto de prisão não vão fazer mais parte da realidade urbana de Rondonópolis. Em comemoração aos 100 primeiros dias...

As praças com aspecto de prisão não vão fazer mais parte da realidade urbana de Rondonópolis. Em comemoração aos 100 primeiros dias de governo, o prefeito Cláudio Ferreira anunciou neste domingo (13) a determinação para retirada das grades de cercamento de todas as praças públicas no município. “Considero que o cercamento das praças foi um ataque ao bom uso do recurso público, daquilo que realmente é prioridade”, afirma.

