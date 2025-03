Prefeito dialoga sobre projetos culturais com o cantor e ator Maurício Mattar Com o objetivo de estreitar as amizades e fortalecer futuros projetos, o ator e cantor Maurício Mattar, acompanhado de sua equipe de...

Com o objetivo de estreitar as amizades e fortalecer futuros projetos, o ator e cantor Maurício Mattar, acompanhado de sua equipe de produção, fez uma visita e foi recebido pelo prefeito Abilio Brunini, no Palácio Alencastro, na tarde de quinta-feira (20). Os secretários municipais de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, o de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros e o de Cultura, Johnny Everson também estiveram presentes, contribuindo com ideias.

