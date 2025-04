Prefeito discute demandas estratégicas com representantes da Energisa Mato Grosso Nesta quinta-feira (03), o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz se reuniu com representantes da Energisa Mato Grosso para discutir...

Nesta quinta-feira (03), o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz se reuniu com representantes da Energisa Mato Grosso para discutir demandas essenciais da infraestrutura elétrica do município. O encontro buscou alinhar os investimentos em energia ao acelerado crescimento do município, garantindo um fornecimento adequado para atender às futuras expansões.

