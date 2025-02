Prefeito e equipe técnica percorrem pontos que precisam de obras O prefeito Cláudio Ferreira esteve na manhã desta sexta-feira (14) em diversos pontos da cidade onde são necessárias construções de... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h27 ) twitter

O prefeito Cláudio Ferreira esteve na manhã desta sexta-feira (14) em diversos pontos da cidade onde são necessárias construções de grandes obras, como viadutos e trincheiras. A visita foi acompanhada do secretário de infraestrutura, Lucas Corrente Luz, que liderou a equipe técnica da Sinfra que também esteve nos locais.

Para mais detalhes sobre as visitas e as obras planejadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

