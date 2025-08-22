Logo R7.com
Prefeito e primeira-dama apresentam futura casa do autista para vice-presidente do TJ

A manhã desta sexta-feira (22) marcou mais um avanço no projeto de criação do Complexo da Casa do Autista em Cuiabá. A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, visitou as dependências do antigo Colégio Estadual Nilo Póvoas ao lado do prefeito Abilio Brunini e da primeira-dama e vereadora Samantha Iris. A recepção foi conduzida por Samantha, que apresentou à desembargadora os primeiros trabalhos já realizados no local, como a limpeza do espaço e o levantamento dos projetos técnicos que darão início à reestruturação do prédio.

