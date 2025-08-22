Prefeito e primeira-dama apresentam futura casa do autista para vice-presidente do TJ A manhã desta sexta-feira (22) marcou mais um avanço no projeto de criação do Complexo da Casa do Autista em Cuiabá. A vice-presidente... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A manhã desta sexta-feira (22) marcou mais um avanço no projeto de criação do Complexo da Casa do Autista em Cuiabá. A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, visitou as dependências do antigo Colégio Estadual Nilo Póvoas ao lado do prefeito Abilio Brunini e da primeira-dama e vereadora Samantha Iris. A recepção foi conduzida por Samantha, que apresentou à desembargadora os primeiros trabalhos já realizados no local, como a limpeza do espaço e o levantamento dos projetos técnicos que darão início à reestruturação do prédio. Saiba mais sobre este importante projeto e suas implicações para a comunidade acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar detém seis pessoas suspeitas por invasão de propriedade rural

Prefeitura de Cuiabá intensifica obras de infraestrutura durante período de estiagem

CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta