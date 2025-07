Prefeito e primeira-dama lamentam falecimento de agente de regulação e fiscalização

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris, e a secretária municipal de Ordem Pública, Juliana Palhares, manifestam profundo pesar pelo falecimento do agente de regulação e fiscalização Roosewelt Santana Pouso Rodrigues, ocorrido em decorrência de complicações cirúrgicas. Servidor efetivo há cerca de 40 anos, Roosewelt construiu uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o serviço público, tendo atuado com zelo e responsabilidade nas secretarias de Ordem Pública e de Meio Ambiente.

