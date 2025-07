Prefeito e primeira-dama lamentam falecimento de Márcia Folador, defensora dos direitos das pessoas com deficiência O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini e a primeira-dama, Samantha Iris, manifestam profundo pesar pelo falecimento da conselheira Márcia... Momento MT|Do R7 26/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 17h37 ) twitter

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini e a primeira-dama, Samantha Iris, manifestam profundo pesar pelo falecimento da conselheira Márcia Folador, ocorrido nessa sexta-feira (25), em decorrência de um câncer contra o qual lutava há algum tempo. Psicóloga do Centro de Referência em Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (CRIDAC), Márcia dedicou sua vida à promoção dos direitos das pessoas com deficiência, tendo atuado como conselheira tutelar e também como membro ativo do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Sua trajetória foi marcada pela sensibilidade, firmeza de propósito e incansável militância por uma sociedade mais justa, inclusiva e acessível. Para mais detalhes sobre a vida e o legado de Márcia Folador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Educação de Várzea Grande avança com trabalho e empenho de Flávia e Tião

