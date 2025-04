Prefeito e primeira-dama lamentam morte da jovem Heloysa Maria

O prefeito Abilio Brunini e a primeira-dama Samantha Iris lamentam com profunda tristeza e consternação a morte prematura e trágica da adolescente Heloysa Maria de Alencastro Souza, 16 anos, ocorrida na terça-feira (22), em Cuiabá. Ela foi sequestrada e encontrada morta na noite do mesmo dia, em uma região de mata, no bairro Ribeirão do Lipa. “Nossos sentimentos de pesar e solidariedade vão para a família e amigos nesse momento de dor e perda. Que a memória de Heloysa Maria de Alencastro Souza seja lembrada com carinho. Nossas orações e pensamentos estão com aqueles que a amavam”, acalentou o prefeito.

