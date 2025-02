Prefeito e primeira-dama lamentam morte de servidora da secretaria Municipal de Saúde

O Prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a primeira-dama, Samantha Iris, manifestam profundo pesar pelo falecimento da servidora efetiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Juliete Agelim, ocorrido nesta terça-feira (21). Juliete desempenhava um papel essencial na saúde de Cuiabá, atuando como coordenadora da Clínica da Família no CPA 1 desde novembro de 2024. Além disso, ela era professora e coordenadora na UNIVEST, onde ministrava aulas no curso de Enfermagem no período noturno, deixando um legado de dedicação e compromisso com a educação e a saúde.

