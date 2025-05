Prefeito e primeira-dama lamentam o falecimento da servidora Davair Santana

É com profundo pesar que o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a primeira-dama, Samantha Iris, lamentam o falecimento da servidora pública Davair Santana, de 52 anos, ocorrido neste domingo (25). Davair atuava como agente comunitária de endemias desde 2001, dedicando-se com zelo e compromisso à saúde pública, especialmente na região do bairro Novo Horizonte. Ao longo de mais de duas décadas de serviço, prestou uma valiosa contribuição à vigilância em saúde do nosso município, sendo exemplo de profissionalismo e cuidado com a população cuiabana.

