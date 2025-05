Prefeito e primeira-dama participam de inauguração de escolas no Pedra 90 O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, ao lado do governador Mauro Mendes, participou da inauguração do novo Complexo Educacional do...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, ao lado do governador Mauro Mendes, participou da inauguração do novo Complexo Educacional do bairro Pedra 90, na manhã desta segunda-feira (5). A cerimônia foi marcada por interação direta com a comunidade escolar. No ato, o prefeito percorreu as instalações, tirou selfies, foi abraçado por moradores e conversou com pais, alunos e servidores, sempre acompanhado da primeira-dama e vereadora Samantha Iris.

