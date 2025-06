Prefeito e primeira-dama participam do I Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher O Prefeito Chico Mendes e a Primeira-dama Jaqueline Mendes, participaram, na segunda-feira (09.06), do 1º Fórum de Enfrentamento à...

O Prefeito Chico Mendes e a Primeira-dama Jaqueline Mendes, participaram, na segunda-feira (09.06), do 1º Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica, uma iniciativa da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), em parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

