Prefeito e primeira-dama pautam ações para crianças com problemas de visão

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini e a primeira-dama, Samantha Iris, defenderam na terça-feira (22) que o município capacite profissionais da educação infantil para identificar alunos com problemas de visão. “Vamos buscar uma parceria para melhorar o atendimento às crianças e também aos servidores por meio de apoio dos núcleos de saúde. O diagnóstico precoce de problemas na visão permite ao educador a oportunidade de incluí-la socialmente no ambiente escolar e até a preparação do material didático”, destacou Brunini.

