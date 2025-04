Prefeito e professores formam aliança em prol da alfabetização na idade certa em Diamantino Na última quinta-feira (03.04), na sede da UAB Diamantino, aconteceu o 1º Encontro de Formação do Programa Alfabetiza MT, onde os professores... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h06 ) twitter

Na última quinta-feira (03.04), na sede da UAB Diamantino, aconteceu o 1º Encontro de Formação do Programa Alfabetiza MT, onde os professores alfabetizadores do programa receberam a primeira capacitação do exercício de 2025. Ao todo serão 08 encontros. Durante a abertura do encontro, professores da rede municipal de ensino firmaram um pacto com o Prefeito Municipal, Chico Mendes e com o Governo de Mato Grosso com o objetivo de avançar no ranking e com os índices de alfabetização no município. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Diamantino! Leia Mais em Momento MT: Bittar pede CPI dos Correios e denuncia prejuízos na estatal

