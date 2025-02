Momento MT |Do R7

Prefeito e promotora alinham parceria para regularização fundiária O prefeito Abilio Brunini se reuniu, nesta quinta-feira (13), com a promotora Maria Fernanda Corrêa, da 17ª Promotoria de Justiça Cível...

O prefeito Abilio Brunini se reuniu, nesta quinta-feira (13), com a promotora Maria Fernanda Corrêa, da 17ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística de Cuiabá. O crescimento urbano com a devida organização e regularização fundiária foi o principal tema da agenda, visto que Cuiabá detém aproximadamente 60 mil domicílios em situação irregular.

