Momento MT |Do R7

Prefeito e secretária pedem apoio da a população no enfrentamento contra dengue O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena Barboza Sampaio, utilizaram as redes sociais...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena Barboza Sampaio, utilizaram as redes sociais para reforçar a importância da participação ativa da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Em suas falas, os gestores destacaram que, sem a colaboração dos moradores, todas as ações podem se tornar ineficazes.

Saiba mais sobre como você pode ajudar no combate à dengue consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: