Prefeito e secretária reúnem com Sintep e reafirmam compromisso pela educação de qualidade

O prefeito Abilio Brunini recebeu na terça-feira (4), em seu gabinete, representantes do Sintep (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público) para informar as ações adotadas para a retomada das aulas na rede municipal. Na reunião, o prefeito pontuou as principais demandas da pasta no momento. “Recebemos a educação com incapacidade de oferecer a merenda escolar e sem produtos de limpeza para higienização do ambiente escolar. Estamos compromissados com a educação. Em garantir às crianças um ambiente propício a aprendizagem”, destacou o prefeito.

