Prefeito e secretárias de Cuiabá repudiam violência política e apresentam ações de proteção à mulher A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, participou nesta quarta-feira (27), ao lado da secretária municipal de Ordem...

A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, participou nesta quarta-feira (27), ao lado da secretária municipal de Ordem Pública, Juliana Palhares, da audiência pública sobre o combate à violência contra a mulher, requerida pela presidente da Câmara de Cuiabá, vereadora Paula Calil.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender as ações apresentadas para proteger as mulheres em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT: