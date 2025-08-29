Prefeito e secretário ampliam o Zera Fila e iniciam cirurgias ortopédicas em Rondonópolis Após a realização de cerca de 1.200 cirurgias oftalmológicas neste mês de agosto, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e o...

Após a realização de cerca de 1.200 cirurgias oftalmológicas neste mês de agosto, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, lançaram nesta quinta-feira (28) o programa Zera Fila para cirurgias ortopédicas. Conforme Mykaell Vitorino, havia pessoas na fila de espera por cirurgias ortopédicas desde 2018 em Rondonópolis. “Agora o Zera Fila vai fazer cirurgias ortopédicas”, afirmou o secretário. “Com gestão profissional e planejamento, a saúde está avançando”, reforçou.

