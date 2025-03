Prefeito e secretário assinam termos para construção de 500 casas em Cuiabá O prefeito Abilio Brunini e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Willian Campos, assinaram, na sexta-feira (7), termos... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito Abilio Brunini e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Willian Campos, assinaram, na sexta-feira (7), termos aditivos contratuais que garantem o início das obras de 500 unidades habitacionais no município, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. Com a ação, Cuiabá dá mais um passo importante rumo à ampliação do acesso à moradia digna para a população. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto! Leia Mais em Momento MT: Várzea Grande celebra Dia da Mulher com avanços na nova gestão

Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Cáceres

Sem heroísmo, apenas merecimento