Prefeito e secretário de Saúde iniciam reforma e modernização na UPA O prefeito Cláudio Ferreira e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, anunciaram nesta quarta-feira (31/7) o início das... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O prefeito Cláudio Ferreira e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, anunciaram nesta quarta-feira (31/7) o início das obras de reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Santa Marta. O anúncio aconteceu juntamente com o início dos serviços que vão transformar totalmente para melhor a unidade, com uma reforma geral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde em Rondonópolis!

Leia Mais em Momento MT:

PF e MPDFT firmam acordo de cooperação para intercâmbio de informações e tecnologias

PF prende homem com cerca de 52kg de maconha em Casimiro de Abreu/RJ.

PM inicia 11º Curso de Policiamento Montado e recebe motocicletas do Governo do Estado em Sinop