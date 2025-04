Prefeito e secretário fazem entrega simbólica de uniformes que estão sendo distribuídos na rede municipal O prefeito Cláudio Ferreira, e o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Júnior, fizeram uma entrega simbólica de... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 13h09 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito Cláudio Ferreira, e o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Júnior, fizeram uma entrega simbólica de uniformes, nesta segunda-feira (7), no Centro de Educação Infantil (Cmei) Antonio Vanier de Oliveira. Os uniformes já estão sendo distribuídos desde o início do ano nas unidades de educação municipal. Um novo lote deve ser entregue nas unidades ao longo desta semana e novas remessas devem chegar ao longo do ano. Ao todo, serão 90 mil uniformes distribuídos durante este ano letivo. Cada aluno vai receber quatro até o final do ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Plantão fiscal realiza 1.000 atendimentos online e presencial

CAS analisa projetos relacionados à saúde na quarta

Prefeito Cláudio lamenta falecimento de Edmundo Schuh