Prefeito e secretário recepcionam servidores da educação em evento O prefeito, Cláudio Ferreira, e o secretário municipal de Educação, Carlos Alberto Pereira Júnior, recepcionaram, nesta sexta-feira... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 15h28 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h28 )

O prefeito, Cláudio Ferreira, e o secretário municipal de Educação, Carlos Alberto Pereira Júnior, recepcionaram, nesta sexta-feira (31), professores, estagiários, coordenadores e diretores de todas as escolas e creches da rede municipal, em um evento de abertura do ano letivo, que contou com uma palestra do professor João Malheiro, doutor em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e diretor do Colégio Porto Real, que falou sobre como ser uma escola de sucesso e 10 coisas para um ambiente saudável, além de palestras sobre educação inclusiva com outros profissionais.

