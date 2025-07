Momento MT |Do R7

Prefeito e secretários participam da abertura da Expoagro e reafirmam compromisso de parceria A Prefeitura de Cuiabá participa ativamente da 57ª edição da Expoagro, consolidando mais uma vez sua parceria com a maior feira agropecuária...

A Prefeitura de Cuiabá participa ativamente da 57ª edição da Expoagro, consolidando mais uma vez sua parceria com a maior feira agropecuária do Estado. A programação segue até o dia 20 de julho no Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro (antigo Parque de Exposições), localizado na Avenida Beira Rio.

