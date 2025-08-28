Prefeito e vice-governador anunciam parcerias na infraestrutura diversas áreas na capital
O governador em exercício, Otaviano Pivetta, esteve reunido na noite desta quarta-feira (27) com o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, na Prefeitura de Cuiabá. O encontro, que também contou com a participação do secretário de Gestão, Ananias Filho, resultou em uma série de entendimentos sobre investimentos e parcerias estratégicas entre Estado e Município.
