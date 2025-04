Prefeito e vice prestigiam promoção de quase mil policiais na Arena Pantanal

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a vice-prefeita e secretária de Mobilidade Urbana, coronel Vânia Rosa, participaram na noite de quarta-feira (23) da cerimônia de promoção de 963 praças e oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso, realizada na Arena Pantanal. O evento, que reuniu familiares e autoridades, foi marcado por celebrações e homenagens aos novos promovidos. Ambos acompanharam o evento ao lado do governador Mauro Mendes, do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Zuquim e do deputado estadual Elizeu Nascimento.

