Prefeito Emanuel Pinheiro inaugura nova unidade de saúde em Cuiabá

Prosseguindo com as entregas das reformas de unidades básicas de saúde, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, inaugura a USF Coxipó do Ouro nesta quinta-feira (11), às 10h30. O evento contará com a presença do secretário municipal de Saúde, Deiver Teixeira, do secretário adjunto de Atenção Primária, José Ricardo Santana e outras autoridades.

