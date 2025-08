Prefeito enfatiza meta para elevar educação de Rondonópolis entre as melhores de MT Destacando o foco da gestão para colocar a educação de Rondonópolis entre as melhores de Mato Grosso e até do Brasil, o prefeito Cláudio... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h58 ) twitter

Destacando o foco da gestão para colocar a educação de Rondonópolis entre as melhores de Mato Grosso e até do Brasil, o prefeito Cláudio Ferreira participou na tarde desta terça-feira (5), no auditório da Unemat, da abertura do evento “Formar e Crescer”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer e voltado para diretores e coordenadores da rede municipal de ensino. Na ocasião, ele pediu empenho dos gestores, se comprometeu em corrigir distorções e dar o devido reconhecimento à categoria.

