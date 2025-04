Prefeito entrega 1ª sala de recurso multissensorial da rede municipal Em mais uma ação em comemoração aos 100 dias de governo, o prefeito Cláudio Ferreira, junto com o secretário de Educação, Cultura,... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h27 ) twitter

Em mais uma ação em comemoração aos 100 dias de governo, o prefeito Cláudio Ferreira, junto com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Júnior, fez a entrega da primeira sala de recursos multissensorial de Rondonópolis, que foi instalada no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mãe Margarida que irá atender alunos com deficiência de toda a região da Vila Rica. Além dessa, outras sete salas de recursos multissensoriais serão implantadas na rede de educação para atender os mais de 1.600 alunos atípicos matriculados em escolas e creches municipais.

