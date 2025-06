Prefeito entrega cartões corporativos para coordenadores das unidades de saúde

Os coordenadores das unidades básicas de saúde de Rondonópolis passam a contar, a partir dessa terça-feira (03), com um cartão corporativo que poderá ser utilizado para manutenção, pequenos reparos e aquisição de materiais para projetos com pacientes. A coordenadora da Estratégia de Saúde da Família ESF Caic, no bairro jardim Gramado, Érica de Oliveira recebeu o primeiro cartão em nome de todos os coordenadores das mãos do prefeito Cláudio Ferreira. Cada cartão conta com crédito de R$ 1.564,19 que poderá ser utilizado conforme as necessidades de cada unidade.

