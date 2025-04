Prefeito entrega projeto que zera tarifa de ônibus aos domingos em Cuiabá

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, entregou oficialmente à Câmara Municipal de Vereadores, na tarde desta quarta-feira (23), o projeto de lei que cria o programa que garante gratuidade no transporte coletivo urbano da Capital aos domingos. A medida foi discutida durante reunião com os vereadores e pretende ampliar o acesso ao transporte público para as camadas mais vulneráveis da população.

