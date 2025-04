Prefeito exige diálogo direto entre cuidadores e pais de alunos com deficiência Em um posicionamento firme durante evento de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado no último dia...

Momento MT|Do R7 06/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share