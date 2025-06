Prefeito faz plantio de árvores com crianças do SCFV no Alfredo de Castro O prefeito Cláudio Ferreira realizou, na manhã desta segunda-feira (9), um plantio de árvores no edifício que vai abrigar o Serviço...

O prefeito Cláudio Ferreira realizou, na manhã desta segunda-feira (9), um plantio de árvores no edifício que vai abrigar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do bairro Alfredo de Castro. Na ação, o prefeito, acompanhado da secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Croco, plantou árvores junto com crianças que integram o programa do SCFV. Cláudio falou aos alunos sobre a importância do respeito ao meio ambiente.

