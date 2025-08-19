Prefeito faz vistoria em obras do novo CEM; entrega está próxima O prefeito Roberto Dorner vistoriou, ontem (18), as obras do novo Centro de Especialidades Médicas (CEM), cuja construção está em fase...

O prefeito Roberto Dorner vistoriou, ontem (18), as obras do novo Centro de Especialidades Médicas (CEM), cuja construção está em fase final e a estrutura deve ser entregue, em breve, para uso da população sinopense. “O novo CEM é mais um passo importante no fortalecimento da saúde pública de Sinop. Estamos investindo em uma estrutura que vai garantir mais qualidade, conforto e dignidade no atendimento especializado à nossa população”, afirmou o prefeito durante a visita.

