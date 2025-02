Prefeito firma parceria para construir duas “Casa do Autista” na capital O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, firmou um acordo com o senador Wellington Fagundes, a deputada federal Coronel Fernanda e o deputado...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, firmou um acordo com o senador Wellington Fagundes, a deputada federal Coronel Fernanda e o deputado federal Nelson Barbudo para a destinação de pelo menos R$ 6 milhões em emendas parlamentares para a construção de duas “Casa do Autista” na capital. Cada unidade terá capacidade para atender, em média, 250 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contando com uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e médicos especializados.

