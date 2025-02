Prefeito flagra postinho vazio ao lado de policlínica lotada e anuncia medidas

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, anunciou que tomará medidas enérgicas contra equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que se recusarem a atender pacientes que buscam atendimento por demanda espontânea. A decisão foi tomada após o prefeito flagrar superlotação na Policlínica do Pedra 90, enquanto o postinho do bairro, que fica ao lado, estava vazio.

